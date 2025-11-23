Скидки
Многократный чемпион ТБШ в паре Иван Додиг объявил о завершении карьеры

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» хорватский теннисист Иван Додиг завершил карьеру в возрасте 40 лет.

В парном разряде Додиг завоевал 24 титула, выиграл три «Шлема», завоевал серебряную медаль Олимпийских игр — 2020 (с Марином Чиличем), был второй ракеткой мира. В миксте хорват побеждал на пяти турнирах «Большого шлема» с разными партнёршами. В одиночном разряде был 29-й ракеткой мира, выиграл один титул ATP.

«Обычно игроки попадают в топ-100 в 20–21 год. Я попал в сотню лучших, когда мне было почти 24. Но после этого я оставался там долгое время, 15–16 лет. Многого добился и много играл в теннис в одиночном и парном разрядах. Так что у меня довольно долгая карьера, очень рад этому и действительно хорошо провёл все эти годы», — приводит слова Додига сайт ATP.

Новости. Теннис
