Стали известны результаты жеребьёвки квалификации Кубка Дэвиса — 2026

Сегодня, 23 ноября, прошла жеребьёвка квалификации Кубка Дэвиса — 2026. Первый раунд стартует в феврале, а второй — в сентябре. Матчи проводятся в формате дома/на выезде; четыре игры в одиночном разряде и одна в парном. «Чемпионат» предлагает ознакомиться результатами жеребьёвки.

Сборная Испании является финалистом этого года и автоматически попала во второй этап, а сборная Италии стартует с плей-офф, потому что они будут хозяевами.

Кубок Дэвиса — 2026. Квалификация (первыми в паре указаны хозяева):

Чили – Сербия (14).

Германия (2) – Перу.

Хорватия (13) – Дания.

Эквадор – Австралия (3).

Норвегия – Великобритания (12).

Болгария – Бельгия (4).

Япония – Австрия (11).

Индия – Нидерланды (5).

Южная Корея – Аргентина (10).

Венгрия – США (6).

Чехия (9) – Швеция.

Франция (7) – Словакия.

Канада (8) – Бразилия.