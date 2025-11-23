Стали известны результаты жеребьёвки квалификации Кубка Дэвиса — 2026
Сегодня, 23 ноября, прошла жеребьёвка квалификации Кубка Дэвиса — 2026. Первый раунд стартует в феврале, а второй — в сентябре. Матчи проводятся в формате дома/на выезде; четыре игры в одиночном разряде и одна в парном. «Чемпионат» предлагает ознакомиться результатами жеребьёвки.
Сборная Испании является финалистом этого года и автоматически попала во второй этап, а сборная Италии стартует с плей-офф, потому что они будут хозяевами.
Кубок Дэвиса — 2026. Квалификация (первыми в паре указаны хозяева):
- Чили – Сербия (14).
- Германия (2) – Перу.
- Хорватия (13) – Дания.
- Эквадор – Австралия (3).
- Норвегия – Великобритания (12).
- Болгария – Бельгия (4).
- Япония – Австрия (11).
- Индия – Нидерланды (5).
- Южная Корея – Аргентина (10).
- Венгрия – США (6).
- Чехия (9) – Швеция.
- Франция (7) – Словакия.
- Канада (8) – Бразилия.
