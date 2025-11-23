Скидки
Стали известны результаты жеребьёвки квалификации Кубка Дэвиса — 2026

Стали известны результаты жеребьёвки квалификации Кубка Дэвиса — 2026
Комментарии

Сегодня, 23 ноября, прошла жеребьёвка квалификации Кубка Дэвиса — 2026. Первый раунд стартует в феврале, а второй — в сентябре. Матчи проводятся в формате дома/на выезде; четыре игры в одиночном разряде и одна в парном. «Чемпионат» предлагает ознакомиться результатами жеребьёвки.

Сборная Испании является финалистом этого года и автоматически попала во второй этап, а сборная Италии стартует с плей-офф, потому что они будут хозяевами.

Кубок Дэвиса — 2026. Квалификация (первыми в паре указаны хозяева):

  • Чили – Сербия (14).
  • Германия (2) – Перу.
  • Хорватия (13) – Дания.
  • Эквадор – Австралия (3).
  • Норвегия – Великобритания (12).
  • Болгария – Бельгия (4).
  • Япония – Австрия (11).
  • Индия – Нидерланды (5).
  • Южная Корея – Аргентина (10).
  • Венгрия – США (6).
  • Чехия (9) – Швеция.
  • Франция (7) – Словакия.
  • Канада (8) – Бразилия.
