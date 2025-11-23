Маччи: Жоао Фонсека заряжен на величие. В 2026-м он влетит в топ-10, как ракета

Итальянский тренер Рик Маччи высоко оценил потенциал 19-летнего бразильского теннисиста Жоао Фонсеки, а также его перспективы в 2026 году.

«Фонсека — настоящий игрок. Он соответствует всем требованиям, потому что является самым универсальным и перспективным за последние три года игроком с огневой мощью. У него нет шрамов, как у остальных, и Жоао скоро заявит о себе

Фонсека заряжен на величие. Ментально он на голову выше. Он выходит в профессиональный теннис к двум доминирующим игрокам (Синнеру и Алькарасу. — Прим. «Чемпионата»), но у бразильского Бластера есть дополнительные возможности, и в 2026 году он влетит в десятку лучших, как ракета», — приводит слова Маччи Tennis365.