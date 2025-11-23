Рэи Сакамото стал первым японским тинейджером, выигравшим три титула на «челленджерах»

176-я ракетка мира, 19-летний японский теннисист Рэи Сакамото стал первым тинейджером из Японии, который завоевал три титула на «челленджерах».

Сегодня, 23 ноября, Сакамото стал победителем «челленджера» в Иокогаме (Япония). В финале он обыграл своего соотечественника Каити Утида со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. В её рамках Сакамото 13 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Утида 10 эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

В возрасте 18 лет Сакамото выиграл свой первый титул на турнире в Йоккаити (Япония) в 2024 году. Второй «челленджер» Рэи выиграл в 2025 году в Кэри (США).