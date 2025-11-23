Карен Хачанов отреагировал на победу Царукяна над Хукером

18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов оценил победу бойца лёгкого веса (до 70 кг) Армана Царукяна с победой в бою с австралийцем Дэном Хукером, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар). Царукян досрочно победил Хукера во втором раунде, проведя удушающий приём.

Фото: Соцсети Хачанова

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и два поражения. Ранее Царукян бросил вызов действующему чемпиону грузину Илии Топурии.

В сезоне-2025 Хачанов играл в финале «Мастерса» в Торонто (Канада), где потерпел поражение от американца Бена Шелтона (7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7)). Лучшим выступлением на ТБШ был выход в четвертьфинал Уимблдона.