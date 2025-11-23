Тейлор Фриц посетил Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе
Финалист US Open — 2024, шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц стал гостем этапа Гран-при Формулы-1, который проходил в Лас-Вегасе (США). В субботу, 22 ноября, победу в гонке одержал четырёхкратный чемпион мира нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял британец Джордж Расселл, третье — итальянец Андреа Кими Антонелли.
Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+30.488
Фото: Из личного архива Фрица
Фото: Из личного архива Фрица
В сезоне-2025 Тейлор Фриц выиграл два титула в одиночном разряде на уровне ATP-тура. Оба трофея были завоеваны на травяных турнирах категории ATP-250 — в Штутгарте (Германия) и Истбурне (Великобритания). Он играл в полуфинале Уимблдона и четвертьфинале US Open.
