Шарапова: всегда была довольно откровенна во взаимоотношениях между спортсменами

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова высказалась о взаимоотношениях между теннисистами.

«Я всегда была довольно откровенна во взаимоотношениях между двумя спортсменами. Мне всегда было очень сложно выразить мысль: «А может, выпьем по бокалу или сходим поужинать?»То есть я сделаю всё, чтобы выиграть у тебя завтра, поднимая кулак перед тобой, но потом обниму тебя? Это никогда по-настоящему не имело смысла», — приводит слова Шараповой We Love Tennis.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Мария завершила карьеру в 2020 году, в 2022-м она родила сына Тео.