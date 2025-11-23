Скидки
Теннис

Сборная Италии без Синнера выиграла Кубок Дэвиса — 2025, победив в финале Испанию

Сборная Италии без Синнера выиграла Кубок Дэвиса — 2025, победив в финале Испанию
Мужская сборная Италии по теннису одержала победу на Кубке Дэвиса — 2025. В финальном матче итальянцы обыграли Испанию со счётом 2-0. Победное очко принёс 22-я ракетка мира Флавио Коболли во встрече с Хауме Мунаром (36-й номер рейтинга) — 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Финал
23 ноября 2025, воскресенье. 19:05 МСК
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		7 7 7
6 		6 5 5
         
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

Матч продолжался 2 часа 57 минут. За это время Коболли выполнил четыре подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 13. На счету Мунара девять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

В первом матче финального противостояния Маттео Берреттини обыграл Пабло Карреньо-Бусту (6:3, 6:4). Итальянцы выиграли Кубок Дэвиса в третий раз подряд. В 2025-м за сборную не играл четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер.

Италия зажигает и без Синнера. В финал Кубка Дэвиса её вывел неожиданный герой
Италия зажигает и без Синнера. В финал Кубка Дэвиса её вывел неожиданный герой
