Сборная Италии без Синнера выиграла Кубок Дэвиса — 2025, победив в финале Испанию
Поделиться
Мужская сборная Италии по теннису одержала победу на Кубке Дэвиса — 2025. В финальном матче итальянцы обыграли Испанию со счётом 2-0. Победное очко принёс 22-я ракетка мира Флавио Коболли во встрече с Хауме Мунаром (36-й номер рейтинга) — 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Финал
23 ноября 2025, воскресенье. 19:05 МСК
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|7
|
|6 5
|5
Хауме Мунар
Х. Мунар
Матч продолжался 2 часа 57 минут. За это время Коболли выполнил четыре подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 13. На счету Мунара девять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из трёх.
В первом матче финального противостояния Маттео Берреттини обыграл Пабло Карреньо-Бусту (6:3, 6:4). Итальянцы выиграли Кубок Дэвиса в третий раз подряд. В 2025-м за сборную не играл четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер.
Комментарии
- 23 ноября 2025
-
22:15
-
22:04
-
21:58
-
21:45
-
21:29
-
20:41
-
20:31
-
20:23
-
19:21
-
18:51
-
18:47
-
18:35
-
15:49
-
12:45
-
12:00
-
11:37
-
10:54
-
10:45
-
10:00
-
09:46
-
00:55
- 22 ноября 2025
-
23:23
-
23:16
-
21:21
-
21:09
-
20:59
-
20:57
-
20:41
-
20:00
-
19:56
-
19:52
-
18:43
-
17:29
-
17:15
-
16:54