Теннис

Италия в третий раз подряд завоевала титул на Кубке Дэвиса

Комментарии

Мужская сборная Италии по теннису выиграла Кубок Дэвиса в третий раз подряд. Сегодня, 23 ноября, в финале итальянцы победили команду Испании с общим счётом 2-0.

Маттео Берреттини победил Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:4. Флавио Коболли сломил сопротивление Хауме Мунара — 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Италия побеждала на Кубке Дэвиса в 2023 и 2024 годах. В 2023-м в финале итальянцы обыграли сборную Австралии (2-0), в 2024-м — Нидерланды (2-0). В предыдущие два сезона за Италию играл четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Янник Синнер. В 2025 году он принял решение не играть в финальном раунде.

