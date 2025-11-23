Италия — первая страна с 1972 года, выигравшая Кубок Дэвиса три раза подряд

Италия стала первой страной, выигравшей Кубок Дэвиса три года подряд (2023–2025) с тех пор, как это сделали США в период с 1970 по 1972 год. Об этом сообщает OptaAce. Сегодня, 23 ноября, итальянцы победили команду Испании со счётом 2-0.

В финале сначала Маттео Берреттини обыграл Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:4, а затем Флавио Коболли одолел Хауме Мунара — 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Италия побеждала на Кубке Дэвиса в 2023 и 2024 годах. В 2023-м в финале итальянцы обыграли сборную Австралии (2-0), в 2024-м — Нидерланды (2-0). В этом году в состав сборной Италии помимо Коболли и Берреттини вошли Лоренцо Сонего, Симоне Болелли и Андреа Вавассори. Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер принял решение не принимать участие в финальном раунде.