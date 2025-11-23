«Мы не могли проиграть». Коболли — о победе Италии на Кубке Дэвиса — 2025

22-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли прокомментировал сборной Италии на Кубке Дэвиса — 2025. В своём матче итальянец обыграл испанца Хауме Мунара со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.

«Это чувство невозможно описать. Просто невозможно. Много мечтал об этой ночи. Сегодня провёл потрясающий матч. Не знаю, как удалось выиграть. Матч был тяжёлым. Хауме играл очень хорошо. Мы не могли проиграть ради нашей страны. Иногда учишься, но никогда не проигрываешь. Если отдаёшь всё, что есть в сердце… Не знаю, что сделал сегодня. Не знаю, где я сейчас. Единственное, что знаю: я чемпион мира.

Думаю, Хауме очень хорошо сыграл в первом сете. Я немного нервничал. Немного трясся… В конце посмотрел на свою скамейку и нашёл что-то в своём сердце. Отдал всё ради этой команды. Это было великое чувство. Как уже сказал, я чемпион мира», — сказал Коболли в интервью на корте.