Теннис

«Мы не могли проиграть». Коболли — о победе Италии на Кубке Дэвиса — 2025

«Мы не могли проиграть». Коболли — о победе Италии на Кубке Дэвиса — 2025
22-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли прокомментировал сборной Италии на Кубке Дэвиса — 2025. В своём матче итальянец обыграл испанца Хауме Мунара со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Финал
23 ноября 2025, воскресенье. 19:05 МСК
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		7 7 7
6 		6 5 5
         
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

«Это чувство невозможно описать. Просто невозможно. Много мечтал об этой ночи. Сегодня провёл потрясающий матч. Не знаю, как удалось выиграть. Матч был тяжёлым. Хауме играл очень хорошо. Мы не могли проиграть ради нашей страны. Иногда учишься, но никогда не проигрываешь. Если отдаёшь всё, что есть в сердце… Не знаю, что сделал сегодня. Не знаю, где я сейчас. Единственное, что знаю: я чемпион мира.

Думаю, Хауме очень хорошо сыграл в первом сете. Я немного нервничал. Немного трясся… В конце посмотрел на свою скамейку и нашёл что-то в своём сердце. Отдал всё ради этой команды. Это было великое чувство. Как уже сказал, я чемпион мира», — сказал Коболли в интервью на корте.

Италия — первая страна с 1972 года, выигравшая Кубок Дэвиса три раза подряд
