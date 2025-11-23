Скидки
Кубок Дэвиса — 2025: результаты игрового дня 23 ноября

Сегодня, 23 ноября, в итальянской Болонье завершилась финальная стадия Кубка Дэвиса — 2025. В рамках игрового дня прошёл финальный поединок между сборными Испании и Италии.

Теннис. Кубок Дэвиса — 2025. Финал. Результаты 23 ноября:

  • Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Маттео Берреттини (Италия) — 3:6, 4:6.
  • Хауме Мунар (Испания) — Флавио Коболли (Италия) — 6:1, 6:7 (5:7), 5:7.

Сборная Италии успешно защитила титул чемпионов Кубка Дэвиса. Италия побеждала на Кубке Дэвиса в 2023 и 2024 годах. В 2023-м в финале итальянцы обыграли сборную Австралии (2-0), в 2024-м — Нидерланды (2-0). В предыдущие два сезона за Италию играл четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Янник Синнер.

