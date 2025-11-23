Скидки
Карлос Алькарас поздравил сборную Италии с победой на Кубке Дэвиса — 2025

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поздравил сборную Италии с победой на Кубке Дэвиса, а также поддержал сборную Испании. В финале соревнований итальянцы победили испанцев с общим счётом 2-0.

«Поздравляю Италию с очередной победой на Кубке Дэвиса! Очень горжусь нашими! Вы молодцы!» — написал Алькарас в социальных сетях.

Напомним, Карлос Алькарас не играл за сборную Испании в финальной части Кубка Дэвиса из-за травмы.

Италия стала первой страной, выигравшей Кубок Дэвиса три года подряд (2023–2025) с тех пор, как это сделали США в период с 1970 по 1972 год. В состав сборной Италии вошли Флавио Коболли, Маттео Берреттини, Лоренцо Сонего, Симоне Болелли и Андреа Вавассори.

