Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль поддержал сборную Испании после поражения в финале Кубка Дэвиса

Рафаэль Надаль поддержал сборную Испании после поражения в финале Кубка Дэвиса
Аудио-версия:
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль поддержал сборную Испании после поражения в финале Кубка Дэвиса — 2025, а также поздравил сборную Италии с победой. В финале соревнований итальянцы победили испанцев с общим счётом 2-0.

«Поздравления всей команде! Потрясающая неделя на Кубке Дэвиса! Поздравляем Италию с третьей подряд победой в Кубке Дэвиса», — написал Надаль в социальных сетях.

Италия стала первой страной, выигравшей Кубок Дэвиса три года подряд (2023–2025) с тех пор, как это сделали США в период с 1970 по 1972 год.

Напомним, Рафаэль Надаль завершил профессиональную карьеру на Кубке Дэвиса — 2024. Испанец за карьеру выиграл 92 титула в одиночном разряде, в том числе 22 — на турнирах «Большого шлема» и 36 — на турнирах серии «Мастерс».

Материалы по теме
Карлос Алькарас поздравил сборную Италии с победой на Кубке Дэвиса — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android