22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль поддержал сборную Испании после поражения в финале Кубка Дэвиса — 2025, а также поздравил сборную Италии с победой. В финале соревнований итальянцы победили испанцев с общим счётом 2-0.

«Поздравления всей команде! Потрясающая неделя на Кубке Дэвиса! Поздравляем Италию с третьей подряд победой в Кубке Дэвиса», — написал Надаль в социальных сетях.

Италия стала первой страной, выигравшей Кубок Дэвиса три года подряд (2023–2025) с тех пор, как это сделали США в период с 1970 по 1972 год.

Напомним, Рафаэль Надаль завершил профессиональную карьеру на Кубке Дэвиса — 2024. Испанец за карьеру выиграл 92 титула в одиночном разряде, в том числе 22 — на турнирах «Большого шлема» и 36 — на турнирах серии «Мастерс».