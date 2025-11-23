Янник Синнер отреагировал на победу Италии в Кубке Дэвиса

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поздравил сборную Италии с победой на Кубке Дэвиса — 2025. Сегодня, 23 ноября, в финале итальянцы победили команду Испании с общим счётом 2-0.

«Поздравляю с этой невероятной победой!» — написал Синнер в социальных сетях.

В предыдущие два сезона Синнер играл за сборную Италии. В 2025 году он принял решение не выступать в финальном раунде.

Италия стала первой страной, выигравшей Кубок Дэвиса три года подряд (2023–2025) с тех пор, как это сделали США в период с 1970 по 1972 год. В состав сборной Италии вошли Флавио Коболли, Маттео Берреттини, Лоренцо Сонего, Симоне Болелли и Андреа Вавассори.