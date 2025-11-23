«Вы вошли в историю!» Лоренцо Музетти — о победе Италии на Кубке Дэвиса — 2025

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о победе сборной Италии на Кубке Дэвиса — 2025. Сегодня, 23 ноября, в финале итальянцы победили команду Испании с общим счётом 2-0.

«Молодцы!!! Вы вошли в историю!!!» — написал Музетти в социальных сетях.

Лоренцо Музетти не принял участия в финальной части Кубка Дэвиса из-за физического состояния. За сборную Италии в этом году также не сыграл четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер.

Италия стала первой страной, выигравшей Кубок Дэвиса три года подряд (2023–2025) с тех пор, как это сделали США в период с 1970 по 1972 год. В состав сборной вошли Флавио Коболли, Маттео Берреттини, Лоренцо Сонего, Симоне Болелли и Андреа Вавассори.