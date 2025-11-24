Скидки
«Не могу дождаться возвращения на корт». Соболенко поделилась фото из спортзала




Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко в социальных сетях опубликовала фото

Фото: Из личного архива Арины Соболенко



«Не могу дождаться возвращения на корт», — подписала Соболенко снимки.

В 2025 году Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия). Арина уступила в финалах Australian Open, «Ролан Гаррос» и Итогового турнира.

Последним в 2025 году официальным турниром для Соболенко стал Итоговый чемпионат WTA. Арина без поражений дошла до финала, однако в решающем матче проиграла казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 3:6, 6:7 (0:7).


Арина Соболенко встретилась с экс-нападающим «Реала» Роналдо
