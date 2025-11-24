Анастасия Павлюченкова опубликовала фотографии с отдыха на Мальдивах

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2021, 47-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала на личной странице пост с подборкой фотографий с отдыха. Спортсменка проводит отпуск со своим бойфрендом на Мальдивах.

Фото: Из личного архива Павлюченковой

Фото: Из личного архива Павлюченковой

Фото: Из личного архива Павлюченковой

Фото: Из личного архива Павлюченковой

Лучшим достижением Павлюченковой в прошелшем сезоне на турнирах «Большого шлема» стали выходы в четвертьфиналы Открытого чемпионата Австралии — 2025 и Уимблдона-2025. В Мельбурне Анастасия в трёх сетах проиграла будущей финалистке Арине Соболенко со счётом 2:6, 6:2, 3:6, а в Лондоне со счётом 1:6, 6:7 (9:11) уступила также будущей финалистке турнира, американке Аманде Анисимовой.