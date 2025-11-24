Скидки
«Всё решилось в мелочах». Капитан Испании Феррер — о поражении в финале Кубка Дэвиса

Комментарии

Капитан сборной Испании Давид Феррер прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка Дэвиса — 2025 от сборной Италии (0-2).

«Я счастлив, потому что команда выложилась на полную. Мы были близки к победе, всё решалось в мелочах, но это спорт, это нужно принять. Неделя выдалась хорошей. Если учесть всё, чего они добились, это была очень позитивная неделя. Очень рад и очень горжусь ими, в следующем году мы попробуем снова.

В конечном счёте итальянцы победили, потому что заслужили победу и боролись за неё, а не потому что мы им её предоставили. Таков теннис. Они играли дома, мы знали, что будет тяжело», — приводит слова Феррера Punto de Break.

