Воландри — о победе в Кубке Дэвиса — 2025: мы все должны гордиться этими ребятами

Капитан сборной Италии по теннису Филиппо Воландри поделился эмоциями после победы в розыгрыше Кубка Дэвиса – 2025. В финале Италия обыграла сборную Испании (2-0), решающее очко в матче принёс Флавио Коболли, одержав победу во встрече с Хауме Мунаром (1:6, 7:6 (7:5), 7:5).

«Это потрясающее чувство. Да, Лоренцо научил меня говорить «потрясающе». И «невероятно» тоже. Это действительно удивительные ощущения. Да, мы выигрывали Кубок Дэвиса трижды, но этот — совершенно другой, потому что он перед нашей публикой, в нашей стране.

Да, что касается меня, я не плакал в первые два раза, но в этот раз я плакал, потому что это очень много для меня значит. Я могу только сказать спасибо этим ребятам. Они потрясающие, их усилия невероятны. Этот потрясающий трофей… Я так горжусь. Мы все должны гордиться этими ребятами», – сказал Воландри на пресс-конференции после окончания финала.