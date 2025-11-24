Теннисистка Носкова проводит отдых в Занзибаре, где занимается волонтёрством в школе

13-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова рассказала, что проводит отпуск в Занзибаре, где занимается волонтёрством в местной школе.

«Конечно, всё совсем по-другому. В школе, где я работаю волонтёром, есть дети-сироты, без семьи, без денег, без дома. Здесь около 300 детей и около 6 учителей. Представьте себе, какой хаос.

Невероятно грустно осознавать, что им, вероятно, никогда не повезёт так же, как мне в детстве, хотя моё детство тоже нельзя назвать богатым. Поэтому я провожу с ними как можно больше часов в день и стараюсь заодно чему-то их научить», — написала Носкова на личной странице в соцсетях.

Фото: Соцсети Носковой

Теннисистка также рассказала, что её удивило: «Думаю, условия. Хотя Занзибар — туристическое место, во многих районах города царит крайняя нищета. С другой стороны, когда идёшь вдоль моря/пляжа и видишь эти прекрасные четырёхзвёздочные отели, изысканные рестораны и частную яхту, становится грустно, когда возвращаешься и видишь по пути маленьких детей, просящих милостыню на улице по ночам».