Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Теннисистка Носкова проводит отдых в Занзибаре, где занимается волонтёрством в школе

Теннисистка Носкова проводит отдых в Занзибаре, где занимается волонтёрством в школе
Аудио-версия:
Комментарии

13-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова рассказала, что проводит отпуск в Занзибаре, где занимается волонтёрством в местной школе.

«Конечно, всё совсем по-другому. В школе, где я работаю волонтёром, есть дети-сироты, без семьи, без денег, без дома. Здесь около 300 детей и около 6 учителей. Представьте себе, какой хаос.

Невероятно грустно осознавать, что им, вероятно, никогда не повезёт так же, как мне в детстве, хотя моё детство тоже нельзя назвать богатым. Поэтому я провожу с ними как можно больше часов в день и стараюсь заодно чему-то их научить», — написала Носкова на личной странице в соцсетях.

Фото: Соцсети Носковой

Фото: Соцсети Носковой

Теннисистка также рассказала, что её удивило: «Думаю, условия. Хотя Занзибар — туристическое место, во многих районах города царит крайняя нищета. С другой стороны, когда идёшь вдоль моря/пляжа и видишь эти прекрасные четырёхзвёздочные отели, изысканные рестораны и частную яхту, становится грустно, когда возвращаешься и видишь по пути маленьких детей, просящих милостыню на улице по ночам».

Материалы по теме
Фото
«Не могу дождаться возвращения на корт». Соболенко поделилась фото из спортзала
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android