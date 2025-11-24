Скидки
Кирьос назвал турнир, на котором хотел бы завершить карьеру

Кирьос назвал турнир, на котором хотел бы завершить карьеру
Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, на каком из турниров он хотел бы завершить свою профессиональную карьеру.

«Последним турниром, в котором я бы хотел сыграть, вероятно, был бы Уимблдон. Для меня это самый особенный турнир в мире, так что да — Уимблдон», — приводит слова Кирьоса The Tennis Gazette.

В последний раз Кирьос принимал участие в матчах одиночного разряда на «Мастерсе» в Майами, где в поединке второго круга уступил российскому теннисисту Карену Хачанову со счётом 6:7 (3:7), 0:6. Позже Кирьос принимал участие в парном разряде турнира в Вашингтоне (США), где в паре с французом Гаэлем Монфисом уступил во встрече первого круга тандему Юго Нис/Эдуард Роже-Васслен со счётом 2:6, 2:6.

