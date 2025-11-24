Скидки
Главная Теннис Новости

«Турниров слишком много». Лопес — о Кубке Дэвиса без Алькараса и Синнера

«Турниров слишком много». Лопес — о Кубке Дэвиса без Алькараса и Синнера
Экс 20-я ракетка мира испанский теннисист, а ныне директор Кубка Дэвиса Фелисьяно Лопес высказался об отсутствии на финальном раунде Кубка Дэвиса — 2025 испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

«Тот факт, что лучшие игроки не участвуют во всех ведущих теннисных турнирах мира, влияет на все турниры в течение года. Календарь перегружен, турниров слишком много. Им очень сложно участвовать во всех. «Мастерсы» страдают от той же проблемы, поскольку в конечном итоге ни Карлос, ни Янник, ни любой другой элитный игрок мира не участвуют. Это не связано только с этим турниром, с Кубком Дэвиса. Это происходит круглый год на большинстве крупных теннисных турниров в мире», — приводит слова Лопеса Punto de Break.

