Муратоглу — об Алькарасе и Синнере: их различает то, как они доминируют над остальными

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу поделился мнением о том, насколько различается лидерство в туре итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса от доминирования времён швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.

«То, что действительно их различает, — это то, как они доминируют над всеми остальными. Янник делает это за счёт концентрации, стабильности и отсутствия колебаний. Карлос — иначе: благодаря креативности, риску, взрывным ударам и иногда большему количеству спадов. Так что нет, это не Федерер — Надаль. Это что-то новое», – приводит слова Муратоглу ProFootballNetwork.

Янник Синнер в сезоне-2025 одержал победу на Australian Open и Уимблдоне, выиграл Итоговый турнир АТР и «Мастерс» в Париже, а также турниры в Вене и Пекине. Карлос Алькарас завоевал титулы на «Ролан Гаррос», US Open, «Мастерсах» в Цинциннати, Монте-Карло и Риме, а также на турнирах в Токио, Лондоне и Роттердаме.