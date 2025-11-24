Скидки
«Слишком много ненужных выставок, Тим?» Кафельников — на слова Хенмэна о календаре

«Слишком много ненужных выставок, Тим?» Кафельников — на слова Хенмэна о календаре
Комментарии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на заявление бывшего британского теннисиста Тима Хенмэна по поводу загруженного календаря в туре.

«Для меня в календаре слишком много ненужного тенниса. Исторически в ATP-туре за четыре недели февраля проходило 12 турниров. Что это значит, когда Янник Синнер здесь, Карлос Алькарас там, Александр Зверев здесь, а Новак Джокович там?» — сказал Хенмэн в эфире Sky Sports.

«Ты имеешь в виду, что «слишком много ненужных выставочных теннисных турниров с большими деньгами, которые негативно влияют на календарь», Тим?» — написал Кафельников на личной странице в соцсетях.

