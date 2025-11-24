Фоньини: Кубок Дэвиса никогда не будет приоритетом Синнера и Алькараса

Бывшая девятая ракетка мира итальянский теннисист Фабио Фоньини высказался об отсутствии на финальном раунде Кубка Дэвиса — 2025 испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

«Что я думаю о новом Кубке Дэвиса? Его изменили, говорят, в худшую сторону. Я тоже так думаю. Лучшие игроки просят проводить его раз в два года, не знаю, что и думать. Конечно, отсутствие Синнера и Алькараса лишило его былой привлекательности. Имён нет, из участников топ-10 был только Зверев. Это нехорошо для Кубка Дэвиса. Нужно пересмотреть его. Конечно, Кубок Дэвиса никогда не будет приоритетом Янника и Карлоса», — приводит слова Фоньини Eurosport.it.