Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не один ТБШ, быть ближе к первой строчке». Фиссетт — о целях Иги Швёнтек на 2026 год

«Не один ТБШ, быть ближе к первой строчке». Фиссетт — о целях Иги Швёнтек на 2026 год
Комментарии

Вим Фиссетт, бельгийский тренер шестикратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира польки Иги Швёнтек, обозначил основные цели своей подопечной на сезон-2026.

«Приоритеты не меняются. Ига хочет быть лучшей в мире. Мы хотим выиграть турнир «Большого шлема», надеемся, не один. Мы стремимся быть как можно ближе к первой строчке рейтинга», — приводит слова Фиссетта Punto de Break.

В 2025 году Ига Швёнтек выиграла Уимблдон. В финале она одержала разгромную победу над американкой Амандой Анисимовой со счётом 6:0, 6:0. Швёнтек также выиграла «тысячник» в Цинциннати (США) и «пятисотник» в Сеуле (Южная Корея).

Материалы по теме
Фото
Теннисистка Носкова проводит отдых в Занзибаре, где занимается волонтёрством в школе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android