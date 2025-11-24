«Не один ТБШ, быть ближе к первой строчке». Фиссетт — о целях Иги Швёнтек на 2026 год

Вим Фиссетт, бельгийский тренер шестикратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира польки Иги Швёнтек, обозначил основные цели своей подопечной на сезон-2026.

«Приоритеты не меняются. Ига хочет быть лучшей в мире. Мы хотим выиграть турнир «Большого шлема», надеемся, не один. Мы стремимся быть как можно ближе к первой строчке рейтинга», — приводит слова Фиссетта Punto de Break.

В 2025 году Ига Швёнтек выиграла Уимблдон. В финале она одержала разгромную победу над американкой Амандой Анисимовой со счётом 6:0, 6:0. Швёнтек также выиграла «тысячник» в Цинциннати (США) и «пятисотник» в Сеуле (Южная Корея).