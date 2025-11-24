Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Скандальный фитнес-тренер Синнера поблагодарил Янника за возвращение после допинг-скандала

Скандальный фитнес-тренер Синнера поблагодарил Янника за возвращение после допинг-скандала
Аудио-версия:
Комментарии

Умберто Феррара, фитнес-тренер четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира Янника Синнера, опубликовал пост благодарности за сезон-2025.

«Я нахожусь в спорте много лет, но никогда не перестану удивляться его красоте. Спорт — это самоотверженность, самоотдача, жертвенность; эмоции, улыбки, слёзы; это победы и поражения, радость и разочарование; это сравнение с собой и другими; это страдания в тёмные моменты, которые оставляют внутри боль, которую трудно переварить, но это также вера в возможность подняться и начать всё заново с энтузиазмом.

Этот сезон (открывшийся сотрудничеством с Маттео [Берреттини], которого я благодарю от всего сердца) подарил мне столько незабываемых моментов, которые мне посчастливилось разделить с фантастической командой. Спасибо им всем, но прежде всего Яннику за доверие и красоту этого общего пути», — написал Феррара на личной странице в соцсетях.

Синнер вернул Феррару в свою команду спустя год после увольнения в разгар допинг-скандала. Именно Феррара приобрёл мазь, содержащую запрещённый клостебол.

Материалы по теме
«Нас разыграли». Синнер шокировал возвращением тренера, из-за которого попался на допинге
«Нас разыграли». Синнер шокировал возвращением тренера, из-за которого попался на допинге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android