Скандальный фитнес-тренер Синнера поблагодарил Янника за возвращение после допинг-скандала

Умберто Феррара, фитнес-тренер четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира Янника Синнера, опубликовал пост благодарности за сезон-2025.

«Я нахожусь в спорте много лет, но никогда не перестану удивляться его красоте. Спорт — это самоотверженность, самоотдача, жертвенность; эмоции, улыбки, слёзы; это победы и поражения, радость и разочарование; это сравнение с собой и другими; это страдания в тёмные моменты, которые оставляют внутри боль, которую трудно переварить, но это также вера в возможность подняться и начать всё заново с энтузиазмом.

Этот сезон (открывшийся сотрудничеством с Маттео [Берреттини], которого я благодарю от всего сердца) подарил мне столько незабываемых моментов, которые мне посчастливилось разделить с фантастической командой. Спасибо им всем, но прежде всего Яннику за доверие и красоту этого общего пути», — написал Феррара на личной странице в соцсетях.

Синнер вернул Феррару в свою команду спустя год после увольнения в разгар допинг-скандала. Именно Феррара приобрёл мазь, содержащую запрещённый клостебол.