«Семья — это всё». Карен Хачанов опубликовал фото с женой и сыновьями с отдыха

Комментарии

18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал фотографии с отдыха на личной странице в социальных сетях. Спортсмен проводил отпуск с женой Вероникой и сыновьями на Маврикии.

Фото: Из личного архива Хачанова

Фото: Из личного архива Хачанова

«Просто мы. Семья — это всё», — подписал публикацию Хачанов.

Фото: Из личного архива Хачанова

Фото: Из личного архива Хачанова

Старшего сына Хачанова и его жены Вероники зовут Давид, он родился в 2019 году. Младший, Микаэль, родился в июле 2023 года.

В сезоне-2025 Карен Хачанов играл в финале «Мастерса» в Торонто (Канада), где потерпел поражение от американца Бена Шелтона (7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7)). Лучшим выступлением на турнире «Большого шлема» был выход в четвертьфинал Уимблдона.

