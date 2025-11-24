Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Синнер оказался прав». Бинаги — о победе Италии в Кубке Дэвиса — 2025

«Синнер оказался прав». Бинаги — о победе Италии в Кубке Дэвиса — 2025
Комментарии

Президент Итальянской федерации тенниса Андреа Бинаги согласился со словами Янника Синнера о конкурентоспособности сборной. Итальянские теннисисты, несмотря на отсутствие в составе лидера команды, в третий раз подряд выиграли Кубок Дэвиса, одержав в финале победу над Испанией со счётом 2-0.

«Синнер оказался прав: он говорил, что мы не нуждаемся в нём, потому что у нас отличная команда, и именно так всё и получилось», – приводит слова Бинаги Punto de Break.

Янник Синнер принял решение не играть в финале Кубка Дэвиса – 2025 из-за большой нагрузки. В сезоне-2025 он одержал победу на Australian Open и Уимблдоне, выиграл Итоговый турнир АТР и «Мастерс» в Париже, а также турниры в Вене и Пекине.

Материалы по теме
Италия в третий раз подряд завоевала Кубок Дэвиса. Ей не понадобился даже Синнер
Италия в третий раз подряд завоевала Кубок Дэвиса. Ей не понадобился даже Синнер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android