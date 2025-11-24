«Синнер оказался прав». Бинаги — о победе Италии в Кубке Дэвиса — 2025

Президент Итальянской федерации тенниса Андреа Бинаги согласился со словами Янника Синнера о конкурентоспособности сборной. Итальянские теннисисты, несмотря на отсутствие в составе лидера команды, в третий раз подряд выиграли Кубок Дэвиса, одержав в финале победу над Испанией со счётом 2-0.

«Синнер оказался прав: он говорил, что мы не нуждаемся в нём, потому что у нас отличная команда, и именно так всё и получилось», – приводит слова Бинаги Punto de Break.

Янник Синнер принял решение не играть в финале Кубка Дэвиса – 2025 из-за большой нагрузки. В сезоне-2025 он одержал победу на Australian Open и Уимблдоне, выиграл Итоговый турнир АТР и «Мастерс» в Париже, а также турниры в Вене и Пекине.