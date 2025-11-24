Кузнецова — о теннисе в Италии: впечатляет настрой и то, как выстроена командная система

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова оценила победу Италии в Кубке Дэвиса — 2025.

«Италия снова стала победителем Кубка Дэвиса. Напомню, что ни Синнер, ни Алькарас в этом году участия не принимали. Но, как и в 2023-м и 2024-м, сборная Италии благодаря сплочённости и сильному командному духу вновь взяла титул. Раньше ни одной команде не удавалось победить трижды подряд — это действительно историческое достижение. Девушки из Италии выигрывали Кубок Федерации в 2024, 2013, 2010, 2009, 2006 — были нашими главными соперниками.

Я много раз играла против Италии в Кубке Федерации и давно наблюдаю за их выступлениями в Кубке Дэвиса. Каждый раз впечатляет их настрой и то, как выстроена командная система: всё работает, всё приносит результат, и это видно по итогам. Поздравляю — молодцы!» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.