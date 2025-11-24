Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кузнецова — о теннисе в Италии: впечатляет настрой и то, как выстроена командная система

Кузнецова — о теннисе в Италии: впечатляет настрой и то, как выстроена командная система
Аудио-версия:
Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова оценила победу Италии в Кубке Дэвиса — 2025.

«Италия снова стала победителем Кубка Дэвиса. Напомню, что ни Синнер, ни Алькарас в этом году участия не принимали. Но, как и в 2023-м и 2024-м, сборная Италии благодаря сплочённости и сильному командному духу вновь взяла титул. Раньше ни одной команде не удавалось победить трижды подряд — это действительно историческое достижение. Девушки из Италии выигрывали Кубок Федерации в 2024, 2013, 2010, 2009, 2006 — были нашими главными соперниками.

Я много раз играла против Италии в Кубке Федерации и давно наблюдаю за их выступлениями в Кубке Дэвиса. Каждый раз впечатляет их настрой и то, как выстроена командная система: всё работает, всё приносит результат, и это видно по итогам. Поздравляю — молодцы!» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Италия в третий раз подряд завоевала Кубок Дэвиса. Ей не понадобился даже Синнер
Италия в третий раз подряд завоевала Кубок Дэвиса. Ей не понадобился даже Синнер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android