Даниил Медведев: если в полуфинале кто-то ниже сеяный, значит, он поймал кураж

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что соперники ниже рейтингом могут быть опаснее, чем более именитые игроки.

«Я на себя давлю всегда, иногда это хорошо, иногда это плохо. Кто бы ни вышел в полуфинал, какой бы рейтинг у меня ни был, значит, что он окей игрок. Если это кто-то из квалифаев или ниже сеяный, то это значит, что он поймал кураж, а людей на кураже обыгрывать не всегда просто. Значит, где-то в какой-то момент я чуть-чуть что-то сделал неправильно», — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».

В 2025 году Даниил Медведев выиграл один титул на турнире ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). Он также играл в финале травяного «пятисотника» в Галле (Германия).