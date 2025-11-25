Скидки
«Очень позитивные недели». Даниил Медведев — о полуфиналах в Пекине и Шанхае

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил уровень своей игры на азиатской серии турниров в концовке сезона-2025. На «пятисотнике» в Пекине и «Мастерсе» в Шанхае он дошёл до полуфиналов.

«Если бы я вернулся, я бы выиграл. По чуть-чуть я что-то стараюсь нащупать. В Пекине я играл круто, в Шанхае играл круто. Если я смогу продолжать играть на таком уровне, то смогу важные моменты нащупать. В любом случае это были очень позитивные недели в Китае», — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».

В 2025 году Даниил Медведев выиграл один титул на турнире ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). Он также играл в финале травяного «пятисотника» в Галле (Германия).

