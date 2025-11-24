«Ты мой якорь и моя искра». Стефанос Циципас поздравил отца с днём рождения

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поздравил отца и тренера Апостолоса Циципаса с днём рождения.

«Вся благодарность тому, кто научил меня сражаться, твёрдо стоять на земле и не сдаваться. С днём рождения, папа.Ты мой якорь и моя искра. Я стараюсь нести всё это дальше – с чуть большим топспином», — написал Циципас в социальных сетях.

В сезоне-2025 Стефанос Циципас выиграл турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В октябре грек сыграл один матч на выставочном соревновании Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Там он уступил итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн. В ноябре Циципас по совету врача снялся с домашнего турнира ATP-250 в Афинах.