«Близко к сердцу не принимаю». Рыбакина — о словах Соболенко после Итогового турнира WTA

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина отреагировала на слова четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», лидера мирового рейтинга Арины Соболенко, которые она произнесла после финала Итогового чемпионата WTA. После поражения Соболенко сказала: «Раз в год и палка стреляет».

– Ещё одна тема после финала, которая активно обсуждалась, – это видео с Ариной Соболенко, где она якобы высказывается в вашу сторону. Как-то с ней об этом говорили, вообще слышали эту фразу во время матча?
– Мне после матча скидывали, но это было уже в контексте. Играли с Ариной много раз и в этом году, поэтому я как-то особо не концентрируюсь на этом. Хорошо и к Арине, и к её команде отношусь, поэтому близко к сердцу не принимаю, даже если это было действительно в мой адрес сказано, — сказала Рыбакина в интервью Tengri TV.

«Раз в год и палка стреляет». Соболенко эмоционально высказалась после матча с Рыбакиной
