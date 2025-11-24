«Позволила себе ничего не делать». Рыбакина рассказала, как отметила окончание сезона-2025

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, как отметила окончание сезона-2025.

– Можете рассказать, чем себя порадовали после такого удивительного сезона и очень мощного финала? Какой-то сделали сами себе подарок, съездили куда-то, сходили на какой-нибудь концерт? Может, съели что-то, что вы не могли себе позволить в течение сезона?

– По поводу «съела» – это 100%! Естественно, у меня есть диета, когда я играю на турнирах: главное – это меньше сладкого, то есть лучше вообще без него. Как только закончила сезон, конечно же, там были разные пирожные, торт тоже мне подарили очень красивый с логотипом WTA. В этом плане я хорошо отпраздновала. В целом после сезона первые дни больше высыпалась, то есть позволила себе особо ничего не делать и полностью расслабиться несколько дней. Недавно побывала на концерте. Что-то такое масштабное или что-то совсем новое не делала.

– Судя по социальным сетям, вы были на концерте Тедди Свимса. Это ваш любимый исполнитель?

– Один из любимых, мне нравится голос очень. Меня пригласили – очень хорошо совпало, что и я была в Дубае в момент его концерта, — сказала Рыбакина в интервью Tengri TV.