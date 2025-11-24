Скидки
Теннис

Елена Рыбакина рассказала, как ей удалось улучшить свои результаты в сезоне-2025

Елена Рыбакина рассказала, как ей удалось улучшить свои результаты в сезоне-2025
Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, как ей удалось улучшить свои результаты в сезоне-2025.

– Довольно сложный получился сезон, в первой половине особенно, многое не получалось. Уже как-то успели проанализировать с тренером, почему стало лучше?
– Перед началом сезона была другая подготовка, нежели раньше. Плюс изменения в команде. Это тоже время, чтобы привыкнуть к человеку, понять. Были разные моменты. В конце концов, отыграв большое количество матчей, нам удалось найти свой ритм, поработать над ним, даже несмотря на то что было много турниров. Очень рада, что в итоге сезон у меня настолько хороший получился. Это случилось даже несмотря на то, что в концовке уже мысли были о том, как бы отдохнуть. Ты уставший, но с командой. Им очень тоже благодарна, у нас было не так много времени. Играя на турнирах, мы смогли какие-то вещи исправить. И всё это сложилось в конце сезона. Плюс очень чувствовалась поддержка казахстанских болельщиков, конечно, это придало сил. Им тоже огромная благодарность, — сказала Рыбакина в интервью Tengri TV.

«Позволила себе ничего не делать». Рыбакина рассказала, как отметила окончание сезона-2025
