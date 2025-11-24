«Безумно рада». Рыбакина — о рекордных призовых на Итоговом чемпионате WTA

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о рекордных призовых на Итоговом чемпионате WTA — 2025. Спортсменка заработала $ 5,325 млн.

– После победы на Иоговом турнире в СМИ завирусилась огромная цифра гонорара, самый большой гонорар в истории женского тенниса. Вы даже попали в Книгу рекордов Гиннесса. Как Вы считаете, справедливо ли, что за пять матчей на итоговом можно получить сумму, которая больше, чем за победу на Уимблдоне – огромном двухнедельном турнире.

– Насколько это справедливо? Думаю, что мы стремимся к тому, что многие турниры увеличивают призовой фонд. Поэтому, думаю, это вопрос времени. Через пару лет, я уверена, что и другие турниры подтянутся в этом плане. Но, конечно же, призовые очень большие, и я безумно рада, что мне удалось достичь такого результата. То, как предыдущее поколение боролось за то, чтобы призовые поднимались, сейчас стало приносить плоды. Мне кажется, это всё идёт в одном направлении, и дальше это будет более стабильно, может, не через год, не через два, но в дальнейшем 100%, — сказала Рыбакина в интервью Tengri TV.