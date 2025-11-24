Скидки
Главная Теннис Новости

«Шарапова — легенда тенниса». Елена Рыбакина назвала игроков сильнее себя

«Шарапова — легенда тенниса». Елена Рыбакина назвала игроков сильнее себя
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграла в игру, где сравнила себя с другими теннисистками.

– В социальных сетях есть такой тренд: к спортсменам подходят и просят их молчать, пока они не услышат спортсмена лучше себя. Сейчас я буду читать фамилии, и если Вы услышите кого-то сильнее, то расскажете нам почему. Первая – Жасмин Паолини.
(молчит).

Мирра Андреева.
(молчит).

Мария Шарапова.
– Шарапова, да! В чём она сильнее? Количеством «Шлемов» как минимум. Мне не удалось, к сожалению, с ней сыграть, хотя очень хотелось. Считаю, она легенда тенниса, благодаря которой многие вообще знают теннис. Думаю, очень много ещё спортсменок, о которых я сказала бы, что на данный момент они лучше меня.

Ига Швёнтек тоже в их числе?
– Да, в том числе Ига. Мы сражаемся каждый раз, но если говорить по статистике, отдаю себе отчёт, что Ига, конечно же, лучше в плане стабильности. То, сколько она выиграла, будучи такой юной, какие у неё были сезоны год назад и даже два года назад. Результаты шикарные.

Арина Соболенко и Серена Уильямс тоже оказались бы списке тех, с кем вы не промолчали бы?
– 100% не промолчала бы. Серена у нас также легенда. Арина очень хорошие результаты показывает последние два сезона, поэтому… Понятное дело, что Ига, Арина всё-таки мои соперницы, но в целом результаты, которых они добились, – это очень здорово, — сказала Рыбакина в интервью Tengri TV.

Комментарии
