Рыбакина — о завершении карьеры: хочется ещё выиграть ТБШ, Олимпиаду и завести семью

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что ей сложно загадывать, когда она завершит профессиональную карьеру.

– Продолжите фразу: «Я завершу карьеру в теннисе, когда...» Есть три варианта, если они не подойдут, можете назвать свой: когда накоплю больше $ 50 млн, найду того самого человека и выйду замуж, выиграю все турниры «Большого шлема» и олимпийскую медаль.

– Здесь, наверное, не один ответ, а хочется соединить всё это. Хочется ещё выиграть и «Большой шлем», и Олимпиаду, конечно же, в дальнейшем завести семью. Думаю, всё придёт со временем. Загадывать сложно, когда завершу карьеру, но хотелось бы, чтобы все эти моменты сложились вместе, — сказала Рыбакина в интервью Tengri TV.