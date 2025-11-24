Скидки
Главная Теннис Новости

Рыбакина рассказала, что сделала с Porsche, который получила за победу в Штутгарте-2024

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, удаётся ли ей ездить на автомобиле Porsche, который она получила за победу на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия) в 2024 году. Тогда теннисистка не смогла сесть за руль ввиду отсутствия водительских прав.

– Как сейчас дело обстоит с вашим суперкаром за победу в Штутгарте прошлогоднюю? Удаётся ли на нём ездить сейчас, после окончания сезона? Или уже продали его?
– Нет, не продала. Я езжу – как раз сейчас у меня началась предсезонная подготовка, нахожусь в Дубае, поэтому все мои передвижения на этой машине, — сказала Рыбакина в интервью Tengri TV.

