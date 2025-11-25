Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«В зависимости от календаря и нашей готовности». Рыбакина — о возможном миксте с Бубликом

«В зависимости от календаря и нашей готовности». Рыбакина — о возможном миксте с Бубликом
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о возможной игре в миксте с 11-м номером рейтинга ATP Александром Бубликом.

– В прошлом году перед Олимпиадой много говорилось о том, что вы с Александром Бубликом можете сыграть микст. Жива ли ещё идея этого дуэта?
– Вообще изначально на Олимпиаду я всё-таки настраивалась больше на одиночку. По поводу микста были рассуждения, на самом деле, я не давала какого-то чёткого ответа. Конечно же, было бы неплохо сыграть микст, но сейчас понимаю, что хочу больше фокусироваться на одиночке. Наверное, в дальнейшем такие варианты могут быть. Думаю, Саша сейчас тоже достаточно хорошо выступает, больший приоритет будет на одиночке. Олимпиада ещё не в следующем году, у нас есть время. Может быть, мнение поменяется. В зависимости от календаря и нашей готовности, если всё сложится, будут и микст, и одиночка, вполне возможно, — сказала Рыбакина в интервью Tengri TV.

Материалы по теме
Рыбакина — о завершении карьеры: хочется ещё выиграть ТБШ, Олимпиаду и завести семью
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android