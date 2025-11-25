«В зависимости от календаря и нашей готовности». Рыбакина — о возможном миксте с Бубликом

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о возможной игре в миксте с 11-м номером рейтинга ATP Александром Бубликом.

– В прошлом году перед Олимпиадой много говорилось о том, что вы с Александром Бубликом можете сыграть микст. Жива ли ещё идея этого дуэта?

– Вообще изначально на Олимпиаду я всё-таки настраивалась больше на одиночку. По поводу микста были рассуждения, на самом деле, я не давала какого-то чёткого ответа. Конечно же, было бы неплохо сыграть микст, но сейчас понимаю, что хочу больше фокусироваться на одиночке. Наверное, в дальнейшем такие варианты могут быть. Думаю, Саша сейчас тоже достаточно хорошо выступает, больший приоритет будет на одиночке. Олимпиада ещё не в следующем году, у нас есть время. Может быть, мнение поменяется. В зависимости от календаря и нашей готовности, если всё сложится, будут и микст, и одиночка, вполне возможно, — сказала Рыбакина в интервью Tengri TV.