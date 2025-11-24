«Меня всегда так воспитывали родители, что это ни к чему». Рыбакина — об эмоциях на корте

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, почему для неё важно контролировать эмоции на корте.

– У вас когда-то было такое, чтобы срывало как-то нервы, хотелось что-то такое сделать, подобное Александру [Бублику]?

– Конечно, да, бывали моменты, когда ты злой на корте, там что-то не получается, в конце концов, хочешь только всё крушить и ломать. Но я пытаюсь себя сдерживать, пытаюсь не давать эмоциям выходить за какую-то грань. Конечно, такое настроение тоже бывает, от этого никуда не деться, но стараюсь всегда себя контролировать по возможности.

– Помню, была ситуация во время матча с Юлией Путинцевой в четвертьфинале Мадрида-2024. Вы уже бросили ракетку на корт, но в итоге её не стали разбивать, всё-таки сдержали себя.

– Да, у меня были, конечно, моменты, когда кидаешь ракетку, уже не справляешься с эмоциями. Но всегда стараюсь себя останавливать, потому что понимаю, есть дети, которые смотрят. Не хотела бы давать такой пример. У каждого свои в этом плане и принципы, и размышления. Хотела бы держать какую-то нейтральность, несмотря на любые ситуации, не показывать сильные эмоции, особенно какие-то негативные. В том числе это и сопернику показывать не хочется. В целом меня всегда так воспитывали даже родители, что это ни к чему на корте. Мне, например, это в плюс не пойдёт. Если кто-то, может быть, разозлится, да, выпустит эмоции, ему станет легче, в моём случае это не всегда так, — сказала Рыбакина в интервью Tengri TV.