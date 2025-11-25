Карен Хачанов выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио в одиночном разряде, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов выразил соболезнования в связи со смертью легенды московского «Спартака» Никиты Симоняна.

«Великий Никита Павлович! Большое уважение! Светлая память», — написал Хачанов в социальных сетях.

Вместе со «Спартаком» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Также Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР. По сей день он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых.