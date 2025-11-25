Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна

Карен Хачанов выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио в одиночном разряде, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов выразил соболезнования в связи со смертью легенды московского «Спартака» Никиты Симоняна.

«Великий Никита Павлович! Большое уважение! Светлая память», — написал Хачанов в социальных сетях.

Вместе со «Спартаком» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Также Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР. По сей день он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых.

Материалы по теме
Не стало Никиты Симоняна. Вспоминаем все достижения легенды «Спартака»
Истории
Не стало Никиты Симоняна. Вспоминаем все достижения легенды «Спартака»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android