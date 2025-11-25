Стала известна жеребьёвка Итогового выставочного турнира UTS, где сыграет Андрей Рублёв
Прошла жеребьёвка групп выставочного турнира UTS. Финальный турнир серии пройдёт в Лондоне с 5 по 7 декабря. В группе A сыграют россиянин Андрей Рублёв, австралиец Алекс де Минор, чех Томаш Махач и француз Адриан Маннарино. В группу B вошли норвежец Каспер Рууд, британец Джек Дрейпер, аргентинец Франсиско Серундоло и бельгиец Давид Гоффен.
Расписание финального турнира выставочной серии UTS.
5 декабря:
- Андрей Рублёв – Томаш Махач.
- Алекс де Минор – Адриан Маннарино.
- Джек Дрейпер – Давид Гоффен.
- Каспер Рууд – Франсиско Серундоло.
6 декабря, дневная сессия:
- Томаш Махач – Адриан Маннарино.
- Каспер Рууд – Давид Гоффен.
- Джек Дрейпер – Франсиско Серундоло.
- Алекс де Минор – Андрей Рублёв.
Вечерняя сессия:
- Франсиско Серундоло – Давид Гоффен.
- Андрей Рублёв – Адриан Маннарино.
- Каспер Рууд – Джек Дрейпер.
- Алекс де Минор – Томаш Махач.
Полуфиналы и финал пройдут в воскресенье, 7 декабря.
