Теннис

Стала известна жеребьёвка Итогового выставочного турнира UTS, где сыграет Андрей Рублёв

Прошла жеребьёвка групп выставочного турнира UTS. Финальный турнир серии пройдёт в Лондоне с 5 по 7 декабря. В группе A сыграют россиянин Андрей Рублёв, австралиец Алекс де Минор, чех Томаш Махач и француз Адриан Маннарино. В группу B вошли норвежец Каспер Рууд, британец Джек Дрейпер, аргентинец Франсиско Серундоло и бельгиец Давид Гоффен.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием финального турнира выставочной серии UTS.

5 декабря:

  • Андрей Рублёв – Томаш Махач.
  • Алекс де Минор – Адриан Маннарино.
  • Джек Дрейпер – Давид Гоффен.
  • Каспер Рууд – Франсиско Серундоло.

6 декабря, дневная сессия:

  • Томаш Махач – Адриан Маннарино.
  • Каспер Рууд – Давид Гоффен.
  • Джек Дрейпер – Франсиско Серундоло.
  • Алекс де Минор – Андрей Рублёв.

Вечерняя сессия:

  • Франсиско Серундоло – Давид Гоффен.
  • Андрей Рублёв – Адриан Маннарино.
  • Каспер Рууд – Джек Дрейпер.
  • Алекс де Минор – Томаш Махач.

Полуфиналы и финал пройдут в воскресенье, 7 декабря.

