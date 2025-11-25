Скидки
Надаль — о «Большой тройке»: можно быть яростными соперниками без ненависти друг к другу

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о соперничестве своего соотечественника Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера и сравнил его с «Большой тройкой».

«Проходишь через этапы. В молодости всё переживаешь острее, с годами всё смягчается. Положительный момент нашей эпохи в том, что мы завершили карьеру и можем без проблем ходить вместе ужинать. Этим можно гордиться. Мы боролись за самое важное, но не доводили до крайностей. Соперничество осталось на прежнем уровне, а личные отношения всегда строились на уважении, восхищении и даже некоторой дружбе с нашими соперниками.

Я рад, что смог стать частью этой истории. Не умаляя заслуг Синнера и Алькараса, которые стремятся всё делать правильно, думаю, что мы помогли новым поколениям понять, что можно быть яростными соперниками без ненависти друг к другу. Отношения могут быть не обязательно дружескими, но прекрасными. Мы оставляем после себя хорошее наследие», — приводит слова Надаля Punto de Break.

