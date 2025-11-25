Надаль — о современном теннисе: по-прежнему верю в интуицию, а не в игру как робот

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил эволюцию в теннисе.

«Мы пришли из эпохи Пита Сампраса, у которого было 14 турниров «Большого шлема». По-человечески понятно, что кто-то из нашего поколения, взяв 14 титулов, мог подумать, что достиг максимума. Но у нас, поскольку нас было трое, а не двое, никогда не было времени для расслабления. Требования были максимальными. Мы никогда не переставали требовать друг от друга. В этом и есть величие нашей эпохи. Мы всегда доходили до финальных стадий и боролись за самые важные турниры. Не думаю, что кто-то один был бы способен на это.

Не думаю, что теннис так уж сильно изменился. Мир развивается, и стиль игры стал несколько иным. Бьют сильнее, подают сильнее. Я по-прежнему верю в интуицию, а не в игру как робот, пытающийся угадать по статистике. Я говорил об этом с Федерером, и ему не нравилось иметь избыток информации», — приводит слова Надаля Punto de Break.