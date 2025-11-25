Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чесноков: сезон-2025 получился для российских теннисистов неудачным

Чесноков: сезон-2025 получился для российских теннисистов неудачным
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный мастер спорта России и финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков оценил выступление российских теннисистов в сезоне-2025.

«Этот сезон получился для нас неудачным, хотя проблески определённые были. Катастрофическим было начало у Даниила Медведева, однако ближе к концу сезона он нащупал игру, с которой вернётся в десятку. Ничего страшного в том, что у ребят случился спад, нет, это естественный процесс. Посмотрите на итальянцев, несколько лет назад они толком ни на что не претендовали в командных турнирах, однако сейчас в мужском теннисе двое в десятке, они выиграли три последних Кубка Дэвиса, когда-то много было американцев в топ-10 рейтинга ATP, швейцарцев, но потом у многих наступает спад», — сказал Чесноков в интервью ТАСС.

По итогам сезона-2025 в топ-10 рейтинга ATP не осталось ни одного российского теннисиста. Первой ракеткой России на данный момент является Даниил Медведев, занимающий 13-е место в мировом рейтинге.

Материалы по теме
Лучший теннисист России – Даниил Медведев! Рейтинг «Чемпионата»: 4-й квартал 2025 года
Лучший теннисист России – Даниил Медведев! Рейтинг «Чемпионата»: 4-й квартал 2025 года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android