Чесноков: сезон-2025 получился для российских теннисистов неудачным

Заслуженный мастер спорта России и финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков оценил выступление российских теннисистов в сезоне-2025.

«Этот сезон получился для нас неудачным, хотя проблески определённые были. Катастрофическим было начало у Даниила Медведева, однако ближе к концу сезона он нащупал игру, с которой вернётся в десятку. Ничего страшного в том, что у ребят случился спад, нет, это естественный процесс. Посмотрите на итальянцев, несколько лет назад они толком ни на что не претендовали в командных турнирах, однако сейчас в мужском теннисе двое в десятке, они выиграли три последних Кубка Дэвиса, когда-то много было американцев в топ-10 рейтинга ATP, швейцарцев, но потом у многих наступает спад», — сказал Чесноков в интервью ТАСС.

По итогам сезона-2025 в топ-10 рейтинга ATP не осталось ни одного российского теннисиста. Первой ракеткой России на данный момент является Даниил Медведев, занимающий 13-е место в мировом рейтинге.