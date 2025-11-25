Александр Бублик собрал идеального теннисиста, включив в него Медведева

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик составил идеального теннисиста, выбрав у каждого отдельные сильнейшие элементы игры.

Подача: Джон Иснер.

Приём: Новак Джокович.

Форхенд: Давайте выбирать «нормальных» теннисистов, а не Богов этой игры… Жоао Фонсека – мне нравится его форхенд.

Бэкхенд: Даниил Медведев.

Удар с лёта: Хуберт Хуркач.

Работа ног: Янник Синнер.

Психология: Давайте не будем повторяться. Карлос Алькарас, он довольно стойкий, — сказал Бублик в ролике для TNT Sports.

Александр Бублик в этом сезоне завоевал титулы на турнирах ATP-250 в Гштааде (Швейцария), Ханчжоу (Китай), ATP-500 в Галле (Германия) и Кицбюэле (Австрия).