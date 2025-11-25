Скидки
Стали известны составы Мировой теннисной лиги — 2025, где сыграет Даниил Медведев

Определились составы команд в Мировой теннисной лиге — 2025 (WTL). Турнир стартует 17 декабря в Бангалоре (Индия) и пройдёт до 20 декабря. Чемпион US Open — 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев попал в команду к польке Магде Линетт и представителям Индии Рохану Бопанне и Сахадже Ямалапалли.

Eagles
Гаэль Монфис (Франция).
Паула Бадоса (Испания).
Сумит Нагал (Индия).
Шривалли Бхамидипати (Индия).

Kites
Ник Кирьос (Австралия).
Марта Костюк (Украина).
Анкита Раина (Индия).
Дакшинесвар Суреш-Экамбарам (Индия).

Falcons
Даниил Медведев (Россия).
Магда Линетт (Польша).
Рохан Бопанна (Индия).
Сахаджа Ямалапалли (Индия).

Hawks
Денис Шаповалов (Канада).
Элина Свитолина (Украина).
Юки Бхамбри (Индия).
Маая Раджешваран-Реватхи (Индия).

