Стали известны составы Мировой теннисной лиги — 2025, где сыграет Даниил Медведев

Определились составы команд в Мировой теннисной лиге — 2025 (WTL). Турнир стартует 17 декабря в Бангалоре (Индия) и пройдёт до 20 декабря. Чемпион US Open — 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев попал в команду к польке Магде Линетт и представителям Индии Рохану Бопанне и Сахадже Ямалапалли.

Eagles

Гаэль Монфис (Франция).

Паула Бадоса (Испания).

Сумит Нагал (Индия).

Шривалли Бхамидипати (Индия).

Kites

Ник Кирьос (Австралия).

Марта Костюк (Украина).

Анкита Раина (Индия).

Дакшинесвар Суреш-Экамбарам (Индия).

Falcons

Даниил Медведев (Россия).

Магда Линетт (Польша).

Рохан Бопанна (Индия).

Сахаджа Ямалапалли (Индия).

Hawks

Денис Шаповалов (Канада).

Элина Свитолина (Украина).

Юки Бхамбри (Индия).

Маая Раджешваран-Реватхи (Индия).